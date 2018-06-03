Клімкін розіслав листи по всьому світу із закликом відповісти на злочини РФ новими санкціями

У листі він нагадав про 60 політв'язнів, які незаконно утримуються в РФ та окупованому Криму.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав голів зовнішньополітичних відомств усього світу посилити санкції щодо Російської Федерації для звільнення українських політв'язнів.

Про це він написав у своєму Twitter.

Клімкін надіслав листи своїм закордонним колегам та закликав консолідувати міжнародний тиск на Росію.

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"Надіслав листи колегам-міністрам по всьому світу. Попросив, щоб тиснули на Росію та вимагали звільнення всіх. Критично важливо, щоб Кремль звільнив Володимира Балуха, Олега Сенцова та Олександра Кольченка, які оголосили голодування. Закликав консолідувати міжнародну відповідь на злочини Росії, у тому числі - посиленням санкцій", - написав глава українського МЗС.

Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова співробітники ФСБ РФ затримали в Криму навесні 2014 року. Його етапували до Росії, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова до 20 років ув`язнення.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв`язнів Кремля.

На сьогодні голодують четверо незаконно ув’язнених російською владою громадян України.

Глобальна акція #SaveOlegSentsov на підтримку відомого кінорежисера Сенцова триває в багатьох країнах світу: до акції долучаються мешканці 55 міст у 21 країні світу.