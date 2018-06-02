"Вливають літр глюкози щодня": сестра розповіла про стан Сенцова, який голодуює вже три тижні
У незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який голодує вже 20-й день, випадають зуби і волосся.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила в інтерв'ю журналістам після виступу на акції на його підтримку, яка проходить у Києві на Майдані Незалежності.
«Він блідий, втрачає зуби, втрачає волосся. Я думаю, що докладніша інформація у нас буде завтра, коли його відвідає адвокат. Поки що відомо, що йому вливають літр глюкози щодня», - сказала вона.
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За словами Каплан, акції на підтримку Сенцова та інших політв'язнів дуже важливі, тому що «світові лідери, вони, звичайно ж, трохи в інформаційному вакуумі, і якщо про проблему ніхто не знатиме, то її ніхто не вирішуватиме».
Сестра також повідомила, що Сенцов відмовляється від побачень.
«Каже, що йому так легше триматися емоційно. Просить, щоб ніхто з близьких до нього не приїжджав», - додала вона.
Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова співробітники ФСБ РФ затримали в Криму навесні 2014 року. Його етапували до Росії, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова до 20 років ув'язнення.
14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх 64 українських політв'язнів Кремля.
Глобальна акція #SaveOlegSentsov на підтримку відомого кінорежисера Сенцова проходить одночасно в багатьох країнах усього світу. До акції приєднуються 55 міст у 21 країні світу.
У Києві в акції на підтримку Сенцова беруть участь близько 1 тис. осіб.