Україні буде дуже непросто вступити в НАТО - Нуланд

Про це вона заявила в інтерв'ю "Медузи".

"Зрозумійте, ми вважаємо, що всі країни євроатлантичного регіону, включаючи і Росію, якщо керівництво прийме таке рішення, мають право обговорювати з НАТО перспективи більш тісної співпраці. Чи готова країна нести відповідальність, пов'язану з членством в альянсі - це інше питання. Для держав Центральної Європи це дуже тривалий процес, що вимагає значних перетворень", - заявила Нуланд.

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"Ми не обговорювали перспективи вступу в НАТО ні з нинішнім українським урядом, ні з народом України. Протягом тривалого часу українці воліли зберігати статус позаблокової держави. Закривати для України перспективу вступу до НАТО ми не готові, але якщо Україна вирішить стати на цей шлях, це буде дуже непросто", - підкреслила помічник держсекретаря США.