Новообраний депутат Гаврилюк заявив, що скасовувати депутатську недоторканність поки рано

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Як і обіцяв, буду голосувати за зняття депутатської недоторканності. Але зараз я розумію, і впевнений, з часом це зрозуміють і мої виборці, що ми робимо помилку, оскільки позбавляти депутатів недоторканності зарано. Зараз наша країна ще не готова до такого кроку", – вважає він.

Гаврилюк пояснив, що такий статус допомагає депутатам боротися проти «мафії». Зокрема, на таку думку його наштовхнула "порція попереджень", яку він отримав від "знахабнілих забудовників", від яких він намагається захищати людей на своєму окрузі.

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"Свого часу, як і зараз, за депутатською недоторканністю ховалися багато бандитів. Але в той же час це був і залишається механізм захисту депутатів, які борються зі злочинцями за права простих виборців. Саме недоторканність, як захист і зброя одночасно, допомогла багатьом народним обранцям в боротьбі з режимом Януковича. І зараз цей механізм повинен допомогти закінчити розпочату справу", – пише Гаврилюк.

Він додав, що "особисто відклав би це до того часу, коли в Україні закінчиться революція, зміняться люди в судовій системі, а корупціонери і мафіозі опиняться за гратами".