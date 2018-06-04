У ВМС ЗСУ пояснили, як відбуватиметься закриття трьох ділянок Азовського моря

Зокрема, з 1 червня закрита акваторія поблизу Маріуполя – біля населених пунктів Широкине, Мелекіне та Білосарайська коса, а також на схід від Бердянська.

Три ділянки Азовського моря закрили до 1 вересня для проведення заходів з бойової підготовки Збройних сил України.

Про це в коментарі УНІАН повідомив начальник прес-центру Військово-морських сил ЗСУ Олег Чалик.

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Він зазначив, що закрита акваторія поблизу Маріуполя (біля Широкиного, в районі Мелекіного і Білосарайської коси), а також на схід від Бердянська з 1 червня до 1 вересня.

«Закриває ділянку «Держгідрографія» за заявкою Збройних сил України – це такий порядок», - уточнив він.

Чалик зауважив, що закриття акваторії не означає, що там не можна буде купатися.

«Це значить, що перед безпосереднім виконанням певних елементів, наприклад стрільб, створюється відповідна група, яка перевіряє район і закриває його повністю, щоби нікого там було», - розповів він.

Також Чалик відзначив, що ділянки Азовського моря закривають через «заходи з бойової підготовки ЗСУ, які будуть тривати все літо».

Раніше про те, що ВМС закрили три ділянки Азовського моря, повідомляв головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.