ВМС України закрили три ділянки в Азовському морі до 1 вересня - журналіст (карта)

Військово-морські сили України закрили частину Азовського моря на період з 1 червня по 1 вересня, розповів головний редактор BlackSeaNews.

Військово-морські сили України попередили про закриття трьох районів Азовського моря.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

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"ВМС України випустили прибережні попередження про закриття районів Азовського моря з 1 червня 2018 року до 1 вересня 2018 року (№178, 179 ЗРС і АС ВМСУ Білосарайська затока, №180 Таганрозька затоку). ЗРС і АС – зенітно-ракетні стрільби та артилерійські стрільби", – йдеться у його повідомленні.

Раніше повідомлялося, що штурмовик ЗСУ Су-25 пролетів на гранично низькій висоті біля узбережжя Азовського моря в Кирилівці Запорізької області.