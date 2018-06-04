Шансів немає, али ми це зробимо: захист Сущенка оскаржить його вирок

Перед огогошенням вироку Сущенко висловився на підтримку незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Вирок Московського міського суду українському журналісту Роману Сущенку буде оскаржено.

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Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав його захисник Марк Фейгін.

«Шансів оскаржити немає, але, попри все, ми це зробимо. Думаю, Сущенка обміняють», - сказав Фейгін.

Перед початком судового засідання Роман Сущенко висловився на підтримку незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

"Хочу висловити слова підтримки Сенцову, який оголосив голодування! Це дуже мужній крок", – заявив він.

Крім того, журналіст передав через інформагентство УНІАН привіт своїй родині. "Привіт мій найближчим: Анжелі, Юлі, Максиму. Все буде добре", - сказав він.

Нагадаємо, Московський міський суд сьогодні засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму за «шпигунство».