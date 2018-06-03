Експерт спрогнозував, чи піде Путін на масштабне вторгнення до України

Політолог зазначив, що у конфлікту на Донбасі є певна динаміка, яку можна відстежити незалежно від політичних рішень.

Президент Росії Володимир Путін не готовий провести великомасштабне військове вторгнення в Україну, оскільки за ним послідує посилення санкцій проти РФ.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" сказав російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

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Політолог зазначив, що у конфлікту на Донбасі є певна динаміка, яку можна відстежити незалежно від політичних рішень.

Так, напередодні ЧС-2018 можна спостерігати загострення в районі Горлівки, однак, і українська сторона не приховує своєї активності в районі, - військові намагаються зайняти вигідні позиції у "сірій зоні", яка відповідно до Мінських угод повинна бути під контролем ЗСУ, але була зайнята проросійськими бойовиками.

"Що стосується Путіна, то я не думаю, що він готовий до великомасштабного вторгнення до України, тому що за цим буде різке посилення санкцій проти нього. Тим більше, що загравання Європи не мають особливого значення. Серйозні питання для російської економіки та персонально для російської клептократії - це ставлення США і американські санкції. І можу доповісти з Вашингтона, що на американському фронті нічого не змінилося", - підкреслив Піонтковський.

"Так, є Трамп зі своєю незрозумілою прив'язаністю до Путіна, який намагається весь час якось уповільнити введення тих чи інших санкцій. Але на противагу Трампу є одностайна рішучість військово-політичного істеблішменту, щоб твердо протистояти Путіну", - підсумував політолог.