Шуляк заявив, що Янукович просив у Путіна ввести російських військових до України як миротворців

За словами Шуляка, Янукович просив Путіна "інформувати Раду безпеки ООН про те, що в Україні стався державний переворот", що і зробив представник РФ.

Колишній командувач Внутрішніх військ України Станіслав Шуляк заявляє, що екс-президент Віктор Янукович просив Росію про миротворчу місію.

Про це йшлося у зверненні, яке 1 березня 2014 року відправили російському керівництву, заявив він під час надання свідчень по відеозв'язку Оболонському райсуду Києва, передає "Українська правда".

Шуляк називає звернення до Росії аналогічним до звернень від 22 лютого до країн-гарантів виконання угоди з опозицією про врегулювання кризи від 21 лютого.

"1 березня під час зустрічі з президентом я ознайомився з текстом цих листів, спрямованих до Польщі, Німеччини та Франції", – заявив екс-голова ВВ України.

"Вранці 1 березня був дзвінок від помічника президента - ім'я важко сказати, знаю в обличчя, – що президент призначає мені зустріч. Я прибув, він приїхав за мною... і ми поїхали на зустріч. Де точно проходила зустріч – сказати не зможу, але в межах міської межі", – заявив він.

Шуляк розповів, що Янукович показав йому копії листів і радився "про можливість використання Збройних сил РФ у миротворчій місії на території України".

За його словами, Янукович "виклав, що реакції ніякої від країн-гарантів не надходило – і розглядається питання можливості звернення до РФ з аналогічним проханням, (як) у листах, які були відправлені країнам-гарантам".

Шуляк стверджує, що екс-президент просив вжити заходи – "аж до залучення їхніх збройних сил у вигляді миротворчої місії на території України для дотримання і виконання тієї угоди, під якою вони поставили свої підписи". Ці звернення ґрунтувалися на їхній участі у підписанні угоди з українською опозицією.

За словами Шуляка, одним із пунктів була вимога втручання Польщі, Німеччини та Франції, "щоб не допустити кровопролиття між тими, хто захопив владу, і тими, хто з цим не погодився", щоб допомогти сторонам "охолонути і сісти за стіл переговорів"

"Оскільки жодної реакції не надійшло, з аналогічним проханням – але тільки на підставі Договору про дружбу й співпрацю від 1997 року – розглядалася можливість звернення до Російської Федерації", – заявив Шуляк.

За його словами, йшлося про "можливість звернутися" до РФ із пропозицією про початок консультацій – і що показово, "з аналогічним зверненням 27 лютого МЗС України звернулося до МЗС РФ".

Янукович же нібито просив не лише про "поліцейську миротворчу місію", але і про гуманітарну допомогу та інформування громадськості про "справжній стан речей".

"Одним із пунктів було звернення по допомогу в інформуванні світового співтовариства", – заявив Шуляк і додав, що постійний представник України в ООН Юрій Сергєєв подавав хибну інформацію – і країни ЄС ухвалювали рішення про "підтримку перевороту" на підставі недостовірної інформації.

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Тому Янукович просив Путіна "інформувати Раду безпеки ООН про те, що в Україні стався державний переворот", що і зробив представник РФ.

"Над текстом звернення працювала група людей. Я дав інформацію... Підписаний текст, уже готовий – я бачив і читав. І бачив, як його було запечатано – і полковник Павленко відбув, щоб відправити його за вказаною адресою", – сказав Шуляк.

Він також розповів, що порадив Януковичу: "Уважно прочитавши Договір про дружбу і співпрацю, я був згоден, що звернення було єдиним способом врятувати країну від сповзання до громадянської війни. Юридична основа звернення до РФ була... Це був єдиний варіант виходу з ситуації".

Шуляк розповів, що після розмови з Януковичем поговорив телефоном із колишнім уже начальником Генштабу України Юрієм Ільїним – і той теж підтримав формат проведення "миротворчих місій".

Вони радилися на випадок початку консультацій, але "консультації з цього питання не починалися", стверджує Шуляк.

Він підтвердив, що текст долученого до справи звернення Януковича до Путіна "з проханням використати Збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку й захисту населення України", відправлений 1 березня з Ростова-на-Дону, "повністю збігається з текстом", який він тоді бачив.

За словами Шуляка, йшлося саме про "міжнародну миротворчу операцію на території України з метою відновлення конституційного ладу, захисту населення, надання гуманітарної допомоги, ліквідації техногенної та інших можливих катастроф".

Зазначимо, що Шуляк виїхав з України до Росії в ніч на 27 лютого 2014 року – і вже 28 лютого приїхав до Ростова-на-Дону, де перебував Янукович.

1 березня 2014 року Росія відкрито почала агресію проти України: Держдума дозволила Володимиру Путіну використовувати російську армію в Криму, після чого відбулася анексія АРК. Згодом Російська Федерація спровокувала сепаратизм і бойові дії на сході України.