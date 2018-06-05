СБУ блокувала кібератаку на дипломатичне відомство однієї з країн НАТО

Хакери намагалися здійснити кібератаку через інформаційні ресурси Міністерства охорони здоров'я України.

Співробітники Служби безпеки України блокували кібератаку на дипломатичне відомство однієї з країн-членів Північноатлантичного альянсу через несанкціоноване використання інформаційних ресурсів Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронці задокументували факт порушення правил захисту інформації та експлуатації автоматизованих систем посадовцями одного з державних підприємств МОЗ.

Вказані порушення призвели до отримання зловмисниками незаконного доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем держустанови. В подальшому хакери спробували скористатися вказаним зламом для проведення кібератак на іноземне представництво.

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За результатами перевірки керівництво МОЗ України прийняло рішення звільнити генерального директора вказаного держпідприємства. Йому оголошено про підозру в скоєнні злочину.

У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 363 (Порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Раніше експерти компанії Cisco, яка займається кібербезпекою, припустили, що російські хакери планували здійснити масштабну кібератаку в Україні 28 червня, коли країна святкує День Конституції.