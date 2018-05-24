Планувалася на День Конституції: у США розповіли подробиці підготовки масштабної кібератаки в Україні

Масштабна кібератака готувалася з метою шпигунства.

Експерти компанії Cisco, яка займається кібербезпекою, припустили, що російські хакери планували здійснити масштабну кібератаку в Україні 28 червня, коли країна святкує День Конституції.

Як повідомляє Reuters, фахівці відстежили тенденцію, що деякі з найбільш масштабних кібератак на Україні були здійснені під час свят або за кілька днів до них.

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Незважаючи на те, що заражені пристрої були виявлені як мінімум у 54 країнах, Cisco з'ясувала, що метою хакерів була саме Україна, після різкого збільшення випадків зараження в країні 8 травня, сказав дослідник Cisco Крейг Вільямс.

Фахівці з великою ймовірністю впевнені, що за підготовкою кібератаки стоїть російський уряд.

За повідомленням Cisco, шкідливе ПЗ включає модуль, що виводить з ладу промислові мережі, зокрема ті, що відповідають за управління енергосистемами. VPNFilter заражає маршрутизатори і підключені до інтернету пристрої зберігання даних в домашніх офісах і невеликих конторах, проте всі заражені пристрої разом можуть бути використані для здійснення скоординованих атак більш великих цілей, сказав Вільямс.

Вірус передбачає функцію самознищення, яка дозволяє хакерам видалити шкідливе і інше програмне забезпечення на заражених пристроях, таким чином виводячи їх з ладу, сказав він. Назва VPNFilter походить від директорії, яку створює вірус для того, щоб ховати файли на заражених пристроях.

Як повідомляв УНІАН, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США заблокувало сервер, який керував мережею з 500 тисяч заражених комп'ютерів, ймовірно, щоб здійснити кібератаку в Україні в наступному місяці.