Філатов увійде до складу "Блоку Петра Порошенко"

Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації, кандидат у народні депутати Борис Філатов увійде до складу фракції «Блоку Петра Порошенка».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

«Я увійшов до фракції «Блоку Петра Порошенка», - сказав він.

Філатов нагадав, що обирався як самовисуванець.

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“Але я обирався за підтримки «Блоку Петра Порошенка». І тим паче, знаєте, це було б не зовсім коректно... Я на той момент був діючим заступником губернатора, і при всьому тому, що безліч речей мене не влаштовують у моїй фракції, то, тим не менше, було б, напевно, нечесно, з посади заступника голови обласної державної адміністрації, призначеного президентом, іти до іншої політичної сили”, - сказав Філатов.

Він також додав, що заяву про вступ до фракції написав сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, Філатова було обрано народним депутатом на виборах 26 жовтня в одномандатному окрузі №27 у Дніпропетровську.