Тимошенко: керівництво МОЗ та НАБУ має звітувати в Раді щодо ситуації зі "знищенням" українців

Тимошенко розкритикувала роботу антикорупційних органів, адже вони до цього часу не відреагували на інформацію, викладену у двох звітах Рахункової палати України, щодо ситуації із закупівлею ліків МОЗом за державний кошт для потреб українців.

Юлія Тимошенко вимагає негайного звіту в парламенті керівництва Міністерства охорони здоров’я України та Національного антикорупційного бюро України щодо ситуації зі знищенням системи охорони здоров’я.

Про це лідер «Батьківщини» заявила під час свого виступу з трибуни Верховної Ради.

«Я вимагаю, щоб у парламенті були заслухані звіти в.о. міністра охорони здоров’я та керівництва НАБУ щодо ситуації зі знищенням здоров’я та життя людей в Україні», – наголосила політик.

Так, вона розкритикувала роботу антикорупційних органів, адже вони до цього часу не відреагували на інформацію, викладену у двох звітах Рахункової палати України, щодо ганебної ситуації із закупівлею ліків МОЗом за державний кошт для потреб українців.

«В одному звіті йдеться про те, що ми, як країна, переплачуємо за державні ліки у повному обсязі. Наприклад, 5-6 млрд грн., а потім 20 місяців ліки не постачаються. Вдумайтеся: сьогодні заплатили за ліки – і майже два роки не маємо жодної пігулки! Скажіть, хто це придумав? Чому не відреагували на звіт Рахункової палати, коли на 400 млн грн закупили ліки для онкохворих людей, а потім їх просто знищили, бо завершився термін придатності! Жодної реакції жодного антикорупційного органу!» – зазначила Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» обурена тим, що з боку держави знято контроль за якістю ліків, що купуються за державний кошт.

Вона впевнена, що антикорупційні структури мають на це реагувати.

Голова партії також наголосила під час виступу, що «Батьківщина» голосуватиме за закон щодо створення в Україні Антикорупційного суду так само одностайно, як підтримувала створення НАБУ, Національного агентства з питань запобігання корупції та інших антикорупційних структур.