Турчинов назвав мету Путіна щодо України

Секретар РНБО наголосив на необхідності продовження санкцій проти РФ, поки не будуть звільнені Крим та Донбас.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголосив, що усі факти свідчать, що президент Російської Федерації Володимир Путін не збирається припиняти агресію проти України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це йшлося під час зустрічі Турчинова з президентом Світового Конгресу Українців (СКУ) Євгеном Чолієм.

Зокрема, під час зустрічі було акцентовано увагу на продовжені військової агресії РФ на сході України. За словами Турчинова, російсько-окупаційні угруповання щодня здійснюють обстріли підконтрольних уряду України територій з використанням забороненого Мінськими угодами важкого озброєння.

«Усі факти свідчать, що Путін не збирається припиняти агресію. Його мета - дестабілізувати ситуацію в Україні, виснажити нашу країну, зламати здатність до опору, а також посилити свій вплив на Європу, розколюючи єдність європейських країн», - сказав секретар РНБО.

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Окрім того, сторони обговорили руйнівний вплив будівництва «Північного потоку-2» на економіку та безпеку України, а також на енергетичну безпеку Європи. «Принциповим питанням є продовження санкцій проти Росії до повного звільнення захоплених українських територій Донбасу та Криму», - наголосив Турчинов.

Також, за його словами, дуже важливо доносити інформацію про масштабні зміни, які відбуваються в Україні, тому що «це розвінчує інформаційну пропаганду РФ, яка є елементом гібридної війни та ведеться не лише проти нашої держави, а й проти всіх цивілізованих країн світу».

«У цьому питанні дуже важлива допомога діаспори – доносити правду про російську агресію, про РФ як державу-терориста, яка розуміє лише мову сили», - наголосив секретар РНБО.

Своєю чергою, Чолій наголосив, що діаспора докладає усіх зусиль до підтримки України та протидії російській пропаганді. Він розповів, що СКУ розпочинає акцію «Червона картка».

«Червону картку вручатимуть тим західним політикам, які попри те, що їх країни запровадили санкції проти РФ, вирішать поїхати до Росії на Чемпіонат світу з футболу», - повідомив він.