Меркель: анексію Криму Росією не можна виправдати
Неможливо виправдати російську анексію Криму. Нічим не можна виправдати або вибачити анексію Криму Росією.
Таку заяву зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона підкреслила, що нічим не можна виправдати або вибачити пряму або непряму участь Росії в боях в Донецьку і Луганську, передає DW.DE.
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Канцлер підкреслила, що "дії Росії ставлять під сумнів європейський світопорядок і підривають норми міжнародного права". Вона зазначила, що оскільки протиборчі сторони вельми далекі від дотримання перемир'я на сході України, економічні санкції проти Росії повинні залишатися в силі.
Одночасно Ангела Меркель зазначила, що військовим шляхом конфлікт навколо України не врегулювати і потрібні переговори. Канцлер Німеччини висловила думку, що для врегулювання української кризи знадобиться тривалий час. "Для наших зусиль, спрямованих на подолання кризи, потрібні терпіння і велика завзятість", - сказала вона.
Між тим, ліві різко розкритикували політику уряду Німеччини в конфлікті навколо України. Заступник голови фракції Лівої партії в бундестазі Зара Вагенкнехт звинуватила Ангелу Меркель в тому, що вона "втягнула Німеччину в новий виток холодної війни з Росією", який загрожує миру в Європі. Вона також звинуватила Ангелу Меркель в розпалюванні війни і зажадала скасувати санкції проти Росії.