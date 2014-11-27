Меркель: анексію Криму Росією не можна виправдати

Таку заяву зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона підкреслила, що нічим не можна виправдати або вибачити пряму або непряму участь Росії в боях в Донецьку і Луганську, передає DW.DE.

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Канцлер підкреслила, що "дії Росії ставлять під сумнів європейський світопорядок і підривають норми міжнародного права". Вона зазначила, що оскільки протиборчі сторони вельми далекі від дотримання перемир'я на сході України, економічні санкції проти Росії повинні залишатися в силі.

Одночасно Ангела Меркель зазначила, що військовим шляхом конфлікт навколо України не врегулювати і потрібні переговори. Канцлер Німеччини висловила думку, що для врегулювання української кризи знадобиться тривалий час. "Для наших зусиль, спрямованих на подолання кризи, потрібні терпіння і велика завзятість", - сказала вона.

Між тим, ліві різко розкритикували політику уряду Німеччини в конфлікті навколо України. Заступник голови фракції Лівої партії в бундестазі Зара Вагенкнехт звинуватила Ангелу Меркель в тому, що вона "втягнула Німеччину в новий виток холодної війни з Росією", який загрожує миру в Європі. Вона також звинуватила Ангелу Меркель в розпалюванні війни і зажадала скасувати санкції проти Росії.