Квасневський: я б не відмовився консультувати Україну

Про це Олександр Квасневський сказав журналістам, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Rzeczpospolita.

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"Якщо українська влада захотіла б сильну міжнародну консультативну групу, я б не відмовився від її підтримки, і я думаю, що буде багато видних європейських політиків, які готові в цей момент допомогти Україні", - сказав Олександр Квасневський.

Він визнав, що немає ніяких сумнівів в тому, що президент Росії Володимир Путін проводить свою агресивну концепцію, що передбачає прийняття Україною російської сфери впливу і використовує для цього військові, економічні засоби та пропаганду.

"Але для вирішення проблеми потрібен діалог з Росією, з її президентом" - додав польський політик.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк в п’ятницю заявив, що на посаду віце-прем'єра з питань європейської інтеграції має намір запропонувати одного з європейських лідерів.

Російські ЗМІ тоді повідомили, що Олександр Квасневський є претендентом на цю посаду.

Разом з тим він назвав "жартом на день народження" (в суботу Квасневському виповнилося 60) інформацію ЗМІ про те, що він начебто може стати віце-прем’єром в українському уряді. Додав також, що нічого про це не чув і не сприймає всерйоз.