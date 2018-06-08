Деякі європейські країни почали забувати: голова МЗС Туреччини нагадав, що Крим - це Україна

Голова МЗС Туреччини зазначив, що деякі європейські країни почали забувати те, що відбулося в Криму.

Туреччина не визнає приєднання Криму до Росії і продовжує вважати його анексією.

Про це заявив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише РБК з посиланням на Yeni Safak. Міністр закликав не забувати про це й інші країни.

Тему Криму голова турецького МЗС порушив під час зустрічі з членами асоціації культури і допомоги кримським татарам. Чавушоглу підкреслив, що Анкара завжди виступала на підтримку територіальної цілісності України. "Ми ніколи не забудемо про те, що відбулося в Криму, ніколи. Ми вважаємо те, що трапилося - анексією Криму", - заявив він.

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Чавушоглу зазначив, що деякі європейські країни почали забувати те, що відбулося в Криму. На його думку, в цьому випадку вони також повинні нести відповідальність за те, що відбувається в Україні. "Ми нагадуємо їм, що якщо зараз ви забудете про Крим і завтра в Україні що-небудь станеться, ви будете нести відповідальність за це", - підкреслив він.

Голова МЗС Туреччини підтвердив, що Анкара буде продовжувати надавати допомогу Києву і "ніколи не забуде, що Крим є частиною України".

Він повідомив, що незабаром дві країни будуть готові підписати угоду про створення зони вільної торгівлі.

Крім того Чавушоглу відзначив розвиток відносин двох країн у сфері туризму. Він нагадав, що в 2017 році Туреччину відвідали 1,4 млн українських туристів.

Разом із Чавушоглу на заході був присутній глава МЗС України Павло Клімкін. В Туреччину він прибув із робочим візитом, приуроченим до 74-ї річниці депортації кримських татар.