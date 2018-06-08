"Травень був найкривавішим місяцем": у США закликали Росію вивести війська з Донбасу

За даними Держдепу, "травень був найкривавішим місяцем" в цьому році - ще 91 військовий був поранений.

За даними Держдепу, за місяць на сході України загинули 10 військових, ще майже сотня були поранені.

Про це заявила представник Держдепу США Хізер Нойєрт на своїй сторінці у Twitter. "Травень був найкривавішим місяцем в цьому році для українських солдатів, які захищали свою країну від російської агресії: десять убитих і 91 поранених. Сполучені Штати закликають Росію вивести свої війська з Донбасу", - написала вона.

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Раніше повідомлялося, що минулої доби, 8 червня, зафіксовано 37 порушень припинення вогню бойовиками, чотирьох військових було поранено.