"Травень був найкривавішим місяцем": у США закликали Росію вивести війська з Донбасу

08:32, 08 червня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Про це заявила представник Держдепу США Хізер Нойєрт на своїй сторінці у Twitter. "Травень був найкривавішим місяцем в цьому році для українських солдатів, які захищали свою країну від російської агресії: десять убитих і 91 поранених. Сполучені Штати закликають Росію вивести свої війська з Донбасу", - написала вона. 

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Раніше повідомлялося, що минулої доби, 8 червня, зафіксовано 37 порушень припинення вогню бойовиками, чотирьох військових було поранено.

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Теги: #Донбас#війна#Держдеп США