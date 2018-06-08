Загострення на Донбасі: 37 ворожих обстрілів, чотирьох військових поранено

На Горлівському напрямку бої не припиняються поблизу селища Зайцеве. Має ознаки загострення ситуація на Маріупольському напрямку.

Минулої доби, 8 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною, інтенсивність бойових дій, які тривали на всій лінії зіткнення, збільшилась.

Про це повідомляє Операція об'єднаних сил в Facebook. "Російсько-окупаційні війська 10 разів застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82мм та 2 рази артилерію калібру 122мм. Всього за минулу добу зафіксовано 37 порушень припинення вогню противником. На Луганському напрямку найактивніше бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське та Новотошківське, де упродовж доби противник чотири рази використовував міномети та танк", - йдеться у повідомленні.

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На Горлівському напрямку бої не припиняються поблизу селища Зайцеве. На Донецькому напрямку – в районі населеного пункту Кам'янка. Має ознаки загострення ситуація на Маріупольському напрямку - в районах селищ Водяне та Лебединське, де, загалом упродовж доби, бойовики випустили щонайменше 85 мін та снарядів.

"З метою недопущення просування противника в бік наших позицій та подавлення його вогневих точок, підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь, надійно утримуючи позиції. Минулої доби під час боїв поранення отримали четверо наших воїнів, їх невідкладно було евакуйовано до шпиталю", - додали у відомстві.

За даними розвідки, противнику нанесено втрат: одного окупанта знищено та двох поранено. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому населеному пункті Голубівське Луганської області окупанти підірвали вибуховий пристрій у житловому кварталі, є постраждалі серед місцевих жителів.