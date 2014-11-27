У Путіна назвали вигадкою погрози Порошенку почати наступ

"Дійсно, за ініціативою української сторони напередодні ввечері відбулася телефонна розмова президентів Путіна і Порошенка", - сказав прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання ТАСС.

Читайте такожУ Порошенка спростували "погрози Путіна" почати наступ"Мова йшла про двосторонні відносини та ситуації на сході України", - додав він.

"Різні повідомлення ряду ЗМІ, перш за все українських, про зміст розмови є вигадкою і не відповідають дійсності", - підкреслив Пєсков.