У Путіна назвали вигадкою погрози Порошенку почати наступ
12:21, 27 листопада 2014Політика
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У Кремлі підтвердили факт телефонної розмови президентів РФ і України Володимира Путіна і Петра Порошенка, однак назвали "вигадкою" повідомлення про нібито погрози з боку російської сторони.
Мова йшла про двосторонні відносини та ситуацію на сході України / Фото : pasmi.ru
"Дійсно, за ініціативою української сторони напередодні ввечері відбулася телефонна розмова президентів Путіна і Порошенка", - сказав прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання ТАСС.
Читайте такожУ Порошенка спростували "погрози Путіна" почати наступ"Мова йшла про двосторонні відносини та ситуації на сході України", - додав він.
"Різні повідомлення ряду ЗМІ, перш за все українських, про зміст розмови є вигадкою і не відповідають дійсності", - підкреслив Пєсков.
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