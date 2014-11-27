Посол США в Україні: головне завдання нової Ради - проводити реформи

Таку заяву зробив у коментарі радіо "Свобода" під стінами парламенту посол США в Україні Джефрі Пайєт.

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"Я вважаю, що головна робота цієї Ради – проводити реформи. Як я казав і раніше, найбільший ризик для України – це умови ведення бізнесу. І в українського народу є надзвичайні очікування від цього парламенту, пов’язані з його надіями на майбутнє", – зазначив посол.

Серед найбільших ризиків у роботі нової Верховної Ради посол США назвав корупцію. При цьому Джефрі Пайєт відзначив позитивну тенденцію з оновлення українського політикуму: "Водночас чимало новообраних депутатів – прийшли з добровольчих батальйонів, з громадянського суспільства. І це ситуація, яка характеризує нинішній історичний момент", – підсумовує посол США в Україні.