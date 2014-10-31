Пайєт: США будуть постачати Україні високі військові технології

Про це в інтерв'ю "Українській правді" сказав посол США в Україні Джефрі Пайєт. За його словами, в цей перелік увійдуть протимінометні радіолокаційні системи, які будуть постачатись разом з навчанням персоналу, в найближчі місяці.

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"Суперечка, яка виникла у Вашингтоні стосовно надання виключно несмертельної допомоги чи допомоги смертельними засобами, певною мірою є штучною. Для мене питання полягає в тому, як нам найефективніше допомогти України оборонними засобами", - сказав дипломат.

Але на думку посла, найголовніша проблема українскьої оборонної сфери - це корупція. "Ми випускаємо з виду той аспект, що безпекові, військові можливості країни значною мірою стали жертвою дій влади Януковича", підкреслив дипломат, додавши, що розмах корупції за часів Януковича мав "руйнівний вплив і на Міністерство оборони, і на збройні сили".

"Перед вашими силами безпеки стоять 2 виклики: внутрішнє очищення від корупції всередині самих структур, і вироблення адекватної відповіді на присутність Росії, яка продемонструвала непримириму войовничість і повну неповагу до міжнародно визнаних кордонів України.

За словами Джефрі Пайєта, США намагаються допомагати Україні з викликами як в короткій перспективі, так і в стратегічній. Для підвищення боєздатності українських військових в короткій перспективі були надані прилади нічного бачення, набори першої медичної допомоги, бронежилети, військові сухпайки, а для довготермінової перспективи розроблені спеціальні програми для перенавчання, підвищення професіоналізму українських військових, сказав дипломат, підкресливши, що це все необхідно для армії, побудованої за стандартами НАТО.