Столтенберг про "вбивство" Бабченка: цей інцидент може підривати довіру до ЗМІ

Генсек НАТО додав, що всі демократичні установи та організації, включно із НАТО, дуже залежні від рівня свободи і незалежності преси.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що спецоперація СБУ з інсценуванням вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка може підірвати довіру до преси.

Про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі, пише Європейська правда.

Столтенберг відповідав на запитання журналіста кремлівського агентства ТАСС, який заявив, що Україна поширила "фейк" про смерть Бабченка.

"По-перше, ми всі раді, що Бабченко живий. Я шкодую, що цей інцидент може підірвати довіру до преси та стати приводом для пропаганди", - сказав Столтенберг.

Столтенберг додає, що всі демократичні установи та організації, включно із НАТО, дуже залежні від рівня свободи і незалежності преси.

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«Це основний компонент будь-якої демократії. Я також вважаю, що найкращий шлях домогтися того, аби не стати жертвами фейкових новин, – наявність вільної та незаангажованої преси, яка ставить складні питання, яка перевіряє свої джерела інформації та факти», – прокоментував керівник військово-політичного блоку.

Журналіст ТАСС також запитав чи не зміниться ставлення НАТО до справи Скрипаля після історії з Бабченко і заяв про те, що до його "вбивства" причетна Росія.

"У справі Скрипаля ми не ставимо під сумнів висновки британської сторони, і ми відреагували на них висилкою російських дипломатів", - сказав Столтенберг.

Як повідомлялося, генеральний прокурор України Юрій Луценко і глава СБУ Василь Грицак минулого тижня провели зустріч з дипломатами G7, щоб пояснити необхідність проведення спецоперації з "вбивством" журналіста Аркадія Бабченка.

Коментуючи інсценування убивства Аркадія Бабченка українськими спецслужбами, у ЄС визнали право України захищати свій національний інтерес. Водночас ЄС намагається отримати більше деталей у цій справі.