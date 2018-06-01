Луценко та Грицак прозвітували послам G7 про спецоперацію з "вбивства" Бабченка

Представникам західних країн заявили, що такий формат спецоперації дозволив не допустити загибелі журналіста, повністю задокументувати дії організатора та отримати докази його зв’язку із замовником.

Сьогодні відбулася зустріч генерального прокурора Юрія Луценка та голови Служби безпеки України Василя Грицака з керівниками дипломатичних представництв країн "Великої сімки", представниками Норвегії, Австралії, Європейського Союзу та Ради Європи щодо проведеної 29 травня спецоперації правоохоронних органів України із запобігання вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це повідомляє Департамент міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури.

"Під час зустрічі поінформовано про ключові аспекти проведеної роботи та ті цілі, які ставились при прийнятті рішення щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що представникам міжнародної спільноти акцентовано увагу на тому, що обрана стратегія дозволила "не лише не допустити загибелі журналіста, припинити злочин, повністю задокументувати злочинні дії організатора, отримати докази його зв’язку із замовником злочину, а й отримати відомості щодо можливих потенційних жертв, проти яких ймовірно готувалися терористичні акти і вбивства".

Луценко відзначив, що інформація про деталі спецоперації буде "оперативно доведена до відома громадськості з урахуванням вимог кримінального процесуального законодавства та інтересів слідства".

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Як повідомляв УНІАН, українські спецслужби запобігли замаху на російського опозиційного журналіста Бабченка, який проживає у Києві, та провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

В організації замаху підозрюється Борис Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер» – єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні. Його затримали 30 травня і підготували підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України.

31 травня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і застосував до Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомив Луценко, колишній учасник АТО проходитиме у справі як свідок.

Бабченку та його родині за розпорядженням президента надано цілодобову охорону.