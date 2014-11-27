Кількість прихильників вступу до НАТО серед українців зросла в 3-4 рази – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у сесійній залі парламенту перед народними депутатами.

«В 3-4 рази зросла кількість прихильників вступу України до НАТО», - сказав він.

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Переважна більшість українців підтримують реалізацію Угоди про асоціацію та вступу до ЄС.