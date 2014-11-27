Яценюк: Український народ не можна перемогти
Арсеній Яценюк наголошує, що український народ не можна перемогти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи перед народними депутатами перед голосуванням за його кандидатуру на посаду прем'єр-міністра України.
Яценюк наголосив, що “на наші з вами плечі лягла найтяжча ноша - ноша історичної відповідальності - зберегти державу і відвоювати нашу незалежність”.
Читайте такожПорошенко не чекає Третьої світової“Україна у війні, люди в біді і від нас залежить, чи зупинимо ми агресію. Ми стоїмо перед зовнішньою агресією, а саме - російська військова навала, яка є ніщо інше, як зазіхання на територіальну цілісність і нашу незалежність, як спроба знищити Україну”, - підкреслив Яценюк.
Він наголосив: “Можна воювати з армією і, напевно, можна армію перемогти, але не можна ніколи перемогти український народ і українську націю”.