Яценюк: Український народ не можна перемогти

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи перед народними депутатами перед голосуванням за його кандидатуру на посаду прем'єр-міністра України.

Яценюк наголосив, що “на наші з вами плечі лягла найтяжча ноша - ноша історичної відповідальності - зберегти державу і відвоювати нашу незалежність”.

Читайте такожПорошенко не чекає Третьої світової“Україна у війні, люди в біді і від нас залежить, чи зупинимо ми агресію. Ми стоїмо перед зовнішньою агресією, а саме - російська військова навала, яка є ніщо інше, як зазіхання на територіальну цілісність і нашу незалежність, як спроба знищити Україну”, - підкреслив Яценюк.

Він наголосив: “Можна воювати з армією і, напевно, можна армію перемогти, але не можна ніколи перемогти український народ і українську націю”.