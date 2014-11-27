Сьогодні Порошенко запропонує кандидатуру Яценюка на посаду прем'єра – Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам сказав депутат від “Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко.

Він зазначив, що в сесійній залі відбудеться засідання коаліції, на якому буде ухвалено офіційне рішення про висунення Володимира Гройсмана на посаду голови Верховної Ради і Арсенія Яценюка — на посаду прем'єр-міністра України.

Читайте такожРозпочалось перше засідання новообраної Ради. Онлайн-трансляція“Президент України сьогодні готовий зреагувати на внесення від імені більшості парламенту подання щодо призначення прем'єра і сьогодні ж внести його в парламент”, - сказав Луценко.

Таким чином, зазначив він, сьогодні парламент обере і голову ВР, і прем'єр-міністра.