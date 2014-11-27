Порошенко хоче через п'ять років подати заявку на членство в ЄС

15:52, 27 листопада 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду VIII скликання працювати так, щоб за п’ять років Україна була готова подати заявку на членство у Європейський Союз.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи у Верховній Раді з позачерговим посланням про зовнішнє і внутрішнє становище України.

«Приступаємо до роботи, і щоб через 5 років ми були готові подати заявку на членство в Європейському Союзі», - сказав він.

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Порошенко також підкреслив, що «наша країна крок за кроком має змінюватись від країни Революції Гідності до Країни Гідності».

«Час єднатись навколо миру та реформ», - сказав він.

Раніше президент України Петро Порошенко з трибуни парламенту заявив, що чи бути Україні в НАТО, вирішуватиме народ України, а не політики. Політики ж мають припинити спекуляції щодо негайного вступу.

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