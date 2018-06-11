"Б'є по слабких місцях": російський політик спрогнозував нову агресію Путіна під час чи після ЧС-2018

Російський опозиціонер вважає, що Кремль обов'язково використає проведення в Росії такого великого спортивного заходу, як Чемпіонат світу з футболу для чергового прояву агресії.

Президент Росії Володимир Путін найближчим часом може проявити агресію як в Україні, так і в Сирії, Молдові, Грузії та Казахстані.

Читайте такожЗустріч "нормандської четвірки": Росія наполягатиме на реалізації "формули Штайнмаєра"

Про це розповів російський опозиційний політик Костянтин Боровий, передає «Апостроф».

Опозиціонер вважає, що Кремль обов'язково використає проведення в Росії такого великого спортивного заходу, як Чемпіонат світу з футболу для чергового прояву агресії.

"Якщо не під час нього, то трохи пізніше, коли Путіну вдасться трохи "підремонтувати" свій імідж. Путін не збирається змінюватися", - підкреслив Боровий.

"Де будуть ці злочини - в Україні, Сирії, Молдові, Грузії чи навіть Казахстані - передбачити складно, тому що Путін б'є по слабких місцях", - додав політик.