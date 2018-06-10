У Берліні готуються до складних перемовин щодо Донбасу

Очільник МЗС ФРН наголосив, що тривала відсутність прогресу у виконанні мінських домовленостей ускладнила ситуацію для людей на Сході України, "які нічого не бажають так сильно, як миру".

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) очікує складних переговорів під час наступної зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" ( Німеччина, Франція, Україна та Росія) в Берліні у понеділок, 11 червня.

Про це Маас сказав в інтерв'ю виданню Bild, передає DW.com.

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Він розповів про намір обговорити на майбутніх перемовинах можливість розміщення на Донбасі місії миротворців ООН. Німецький урядовець вказав зокрема на те, що "інтереси та позиції України й Росії у багатьох сферах" мають значні розбіжності. Утім, за словами Мааса, слід спробувати все, щоб досягти тривалого перемир'я, відведення важких озброєнь та покращення гуманітарної ситуації для людей на Донбасі, які страждають. Водночас очільник німецького зовнішньополітичного відомства наголосив, що тривала відсутність прогресу у виконанні мінських домовленостей ускладнила ситуацію для людей на Сході України, "які нічого не бажають так сильно, як миру".

1 червня Гайко Маас на спільній прес-конференції з українським колегою Павлом Клімкіним у Маріуполі анонсував проведення 11 червня зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Росії та України. Переговори у "нормандському форматі" 11 червня мають стати першими після 16-місячної перерви. Остання зустріч у "нормандському" форматі на рівні міністрів відбулася у лютому 2017 року. У травні глави держав та урядів з "нормандської четвірки" зустрілися у німецькому Аахені втрьох. Тоді під час зустрічі президентів України та Франції Петра Порошенка та Еммануеля Макрона, а також канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) не було представника Росії. "Нормандська четвірка" була утворена задля пошуку політичного вирішення конфлікту на Сході України.