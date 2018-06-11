Газета The Times опублікувала карту з "російським" Кримом (фото)

Карта Росії з Кримом з'явилася в номері, в якому були надруковані локації чемпіонату світу з футболу.

Британське видання The Times опублікувало карту Росії з окупованим Кримом.

Про це повідомило посольство України у Великобританії в Twitter.

"Посольство звертає увагу The Times на той факт, що неприйнятно відзначати на цій карті Крим, який був незаконно анексований Росією в України в 2014 році. Ми вимагаємо змінити карту. Крим – це Україна", – йдеться в повідомленні.

The Embassy draws the attention of @thetimes to the fact that it is unacceptable to mark on its maps Crimea, which was illegally annexed from Ukraine in 2014, as part of Russia. We demand to change the map #CrimeaIsUkrainepic.twitter.com/K5Z70EIXSL — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 9 червня 2018 р.

За даними посольства, карта Росії з Кримом з'явилася в номері, в якому були надруковані локації чемпіонату світу з футболу.

У газеті жодних коментарів щодо цієї ситуації поки не давали.

Як повідомляв УНІАН, раніше американська щоденна газета The New York Times опублікувала карту, на якій окупований Крим позначений тим же кольором, що і на території Росії і підписаний як "спірна територія" (disputed).