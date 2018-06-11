Газета The Times опублікувала карту з "російським" Кримом (фото)

11:08, 11 червня 2018
Політика
1497 0
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомило посольство України у Великобританії в Twitter.

"Посольство звертає увагу The Times на той факт, що неприйнятно відзначати на цій карті Крим, який був незаконно анексований Росією в України в 2014 році. Ми вимагаємо змінити карту. Крим – це Україна", – йдеться в повідомленні.

За даними посольства, карта Росії з Кримом з'явилася в номері, в якому були надруковані локації чемпіонату світу з футболу.

У газеті жодних коментарів щодо цієї ситуації поки не давали.

Як повідомляв УНІАН, раніше американська щоденна газета The New York Times опублікувала карту, на якій окупований Крим позначений тим же кольором, що і на території Росії і підписаний як "спірна територія" (disputed).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Крим#окупація Криму