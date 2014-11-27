У Порошенка розраховують озвучити склад нового Кабміну 1 грудня

Як повідомляє INSIDER, про це журналістам розповів голова фракції БПП Юрій Луценко. За його словами, на сьогоднішньому вечірньому засіданні фракції, де був присутній прем’єр Яценюк, відповідні пропозиції не обговорювались.

"Сьогоднішнє засідання зводилось до минулого – діяльності попереднього уряду. А питання майбутнього будуть розглянуті в ході офіційних консультацій між прем’єром і керівництвом фракції, де будуть внесені ці пропозиції", - підкреслив Луценко.

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За його словами, пропозиції щодо складу майбутнього уряду завершаться у понеділок. "Очевидно, це буде завтра-післязавтра, принаймні станом на понеділок ми маємо завершити цей процес і проголосувати (на фракції)", - підкреслив Луценко.

Водночас він відмовився відповідати на запитання, кого у БПП бачать на посаді керівника Національного антикорупційного бюро, на яку, як відомо президент Порошенко пропонує призначити іноземця.

"Це прерогатива президента вносити такі кандидатури. Я підтримую, і знаю, кого він має на увазі, але ви почуєте це від нього, або від його адміністрації", - заявив Луценко.