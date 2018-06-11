"Півроку буде достатньо": Ситник дав прогноз щодо запуску Вищого антикорупційного суду

Верховна Рада 7 червня ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд. Сьогодні президент підписав цей закон.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає, що для запуску Вищого антикорупційного суду достатньо півроку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання, коли перші справи будуть передані до Антикорупційного суду.

"Для того, щоб передавати справи у Вищий антикорупційний суд, його потрібно створити. Актуальним питанням є не день передачі справ до цього суду, а день запуску роботи цього суду", - сказав Ситник.

За його словами, півроку буде достатньо, щоб запустити цю інституцію.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд.

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Законом встановлюється, що Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.

Ключовою претензією міжнародних партнерів і громадських організацій до законопроекту було обмеження ролі міжнародних експертів до рекомендаційної функції у процесі відбору і призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності цього суду та його здатності ефективно виконувати свої функції.

Законом передбачено, що за ініціативою не менше трьох членів Громадської ради міжнародних експертів він разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів розглядає питання відповідності кандидата на посаду судді антикорупційного суду.

Сьогодні, 11 червня, президент підписав закон.

Закон, крім змін у ньому до Кримінального процесуального кодексу, набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.