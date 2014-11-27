"Опозиційний блок" не визначився щодо скасування позаблокового статусу України

Про це сказав народний депутат України з фракції "Опозиційний блок" Юрій Мірошниченко під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

"Скасування позаблокового статусу... Я думаю, що ми будемо це обговорювати і я зараз не можу говорити про голосування", - сказав Мірошниченко.

Читайте такожУкраїні треба відмовлятися від позаблокового статусу - ПорошенкоРазом з тим він зазначив, що коаліція пропонує багато законопроектів, які він особисто готовий підтримати. Зокрема, за його словами, це стосується тих законів, які мають відношення до розбудови демократичних інститутів в державі.

При цьому Мірошниченко не задоволений тим, що "не вистачає проектів рішень з нормалізації ситуації на сході...".