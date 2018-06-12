Росія проти пропозиції України та США, щоб місія ООН взяла під контроль окупований Донбас - Лавров

При цьому Лавров заявив, що на зустрічі не обговорювали ситуацію на Донбасі в контексті майбутнього Чемпіонату світу з футболу.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія проти пропозиції України і США, щоб місія ООН взяла під контроль окупований Донбас для організації виборів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він заявив за підсумками переговорів «нормандського формату» на рівні глав МЗС.

За його словами, питання миротворців ООН обговорювалося й російська позиція гранично зрозуміла і в вересні минулого року в РБ ООН внесено резолюцію, спрямовану на забезпечення ООНівської охорони спостерігачів, які працюють по лінії ОБСЄ.

«Ми пояснили, що ідеї, висунуті українськими колегами і американськими представниками про те, щоб перетворити цю миротворчу місію на якусь військово-політичну комендатуру, яка візьме під контроль всю територію цих проголошених "республік" - Донецької і Луганської, - і сама вже буде вирішувати, кого і як обирати, повністю руйнують Мінські домовленості", - сказав Лавров.

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"Мені здається, французи і німці розуміють нашу логіку. Українські колеги поки наполягають на тому, що саме такий підхід, який абсолютно суперечить Мінському комплексу заходів, буде їх влаштовувати», - додав він.

Лавров заявив, що на столі є російський проект резолюції, який передбачає підтримку з боку ООН тих дій, які робить ОБСЄ у розвитку і відповідно до Мінських домовленостей.

«Якщо у колег є які-небудь коментарі до цього проекту резолюції, дуже просимо подати їх нам письмово і в якійсь юридичній формі. Поки не отримали жодної пропозиції про те, як змінити наш проект резолюції», - сказав він.

Він заявив, що американськими колегами висуваються якісь абстрактні ідеї, які не лягають на папір.

«Коли Спецпредставник США щодо України Волкер заявляє, що м'яч на російській стороні. Напевно, він не дуже обізнаний у дипломатії, тому що м'яч якраз на боці тих, хто намагається оскаржити нашу концепцію місії ООН на підтримку ОБСЄ й мінського «Комплексу заходів». Поки нам не представлять конкретні поправки до конкретного тексту резолюції, який ми поширили, будемо виходити з цього», - заявив Лавров.

Нагадаємо, під час "прямої лінії" президент РФ Володимир Путін пообіцяв "тяжкі наслідки для української державності в цілому" в разі спроби звільнити Донбас.