Путін зізнався під час відповіді, що Росія допомагає "ЛДНР".

Російський письменник-терорист, що воює на боці "ДНР", Захар Прилєпін поставив під час "прямої лінії" запитання президентові РФ Володимиру Путіну.

Тероорист заявив про нібито підготовку наступу українських військових на Донбасі під час ЧС-2018.

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"Я сподіваюся, що до таких провокацій не дійде, а якщо це станеться, мені здається, що це буде мати дуже важкі наслідки для української державності в цілому. Ще раз хочу наголосити, що сподіваюся, нічого подібного не станеться", - сказав Путін, відповідаючи на питання про те, що українська армія може скористатися проведенням чемпіонату світу з футболу в Росії і звільнити Донбас.

За словами Путіна, "неможливо залякати людей, які живуть на цих територіях на Донбасі - "ЛНР" і "ДНР". "Бачимо, що там відбувається, бачимо, як люди все це переносять, ми надаємо обом невизнаним республікам допомогу і будемо робити це надалі", - сказав Путін.

Пізніше у коментарі RT Прилепін заявив, що задоволений відповіддю Путіна.

"Перший ключовий момент — що в разі наступу Україна ризикує втратити свою державність. Другий ключовий момент — що народ Донбасу не залякати, він зробив свій вибір... І третій пункт — що Росія робить все для того, щоб ситуація не пішла за київським сценарієм", - висловився письменник-терорист.