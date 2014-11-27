Генерала Назарова, обвинуваченого у катастрофі Іл-76, випустили під заставу - джерело

Генерала Назарова, який обвинувачується в службовій недбалості, через яку було збито під Луганськом Іл-76 з 49 військовослужбовцями, випущено з-під варти під грошовому заставу.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело наближене до Міноборони.

«Інформація відповідає дійсності. За рішенням суду його сьогодні звільнено з-під варти під заставу у 365 тис. грн», - сказав співрозмовник агентства, не уточнивши, який саме київський суд ухвалив відповідне рішення.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Печерський районний суд міста Києва частково ухвалив клопотання Генеральної прокуратури України, обравши на два місяці утримання під вартою мірою запобіжного заходу з можливістю внесення застави в розмірі 365 тис 400 гривень для першого заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Назарова в справі про загибель 49 військових на борту Іл-76.

Назаров підозрюється у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України, а саме – у недбалому ставленні військової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені в бойовій обстановці.

Нагадаємо, 14 червня 2014 р. вночі при заході на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітно-ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім дев'яти членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».

Також Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно посадовців ЗСУ та Оперативного штабу АТО, з вини яких загинули 49 військовослужбовців, знищено літак Іл-76, озброєння та військове майно.

За даними ГПУ, військові службові особи ЗСУ та Оперативного штабу управління АТО проігнорували наявну інформацію про активізацію діяльності терористів поблизу аеропорту Луганська, а також перебування на їхньому озброєнні переносних ЗРК, і не вжили заходів із безпечної посадки літака у районі проведення АТО.