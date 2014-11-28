Звіт Ради Європи щодо розстрілу Небесної сотні буде готовий на початку 2015 року

Про це йдеться в заяві МДГ, оприлюдненій на сайті Ради Європи, пише Українська правда.

Представники даного органу стверджують, що отримали від більшості українських органів влади відповіді та пояснення щодо ситуації з розслідуванням побиття студентів на Майдані 30 листопада 2013 року та розстрілу "небесної сотні" в лютому 2014 року.

"В середині листопада група здійснила дводенний візит до Києва для обговорення відповідей, отриманих від Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки", - зазначено в повідомленні.

Подальші детальні запитання у письмовій формі були нещодавно надіслані ключовим відомствам. Не виключено, що наступного місяця відбудеться ще один короткий візит до Києва.

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"Завдання МДГ... є ухвалення звіту на початку 2015 року. Згідно з чинним мандатом, МДГ надасть звіт Генеральному секретареві Ради Європи та органам державної влади України", - зазначили в Раді Європи.

Звертає на себе увагу той факт, що МДГ не планує публікацію звіту, і оприлюднить лише дату його передачі оприлюднивши дату його подання до відповідних органів.

За усталеною практикою, документ буде оприлюднений лише у разі, якщо всі сторони дадуть згоду на його публікацію.