Туреччина може взяти участь в обміні Сенцова і Кольченка (відео)

Джемілєв запропонував, щоб Туреччина стала посередником в обміні, як це було з українськими полоненими Ахтемом Чийгозом і Ільмі Умеровим.

Туреччина може стати посередником в обміні українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка, яких незаконно утримують в Росії.

Про це повідомив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, йдеться в сюжеті ТСН. У Туреччині зараз з візитом перебуває президент України. У Порошенка запланована зустріч з турецьким президентом та іншими лідерами іноземних держав. Олег Сенцов в Росії голодує вже 30-ий день.

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Джемілєв розповів, що запропонував, щоб Туреччина стала посередником в обміні, як це було з українськими полоненими Ахтемом Чийгозом і Ільмі Умеровим в ефірі телеканалу ATR.

Як повідомлялося, 14 травня Сенцов почав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів. 6 червня адвокат Ольга Дінзе, яка представляла інтереси Сенцова на стадії судового процесу в Росії, заявила про те, що режисер готовий до смерті і буде відмовлятися від примусового годування.