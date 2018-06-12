Порошенко закликав Ердогана посприяти у звільненні українських заручників

Порошенко обговорив з Ердоганом розширення співпраці в енергетичній, авіаційній та оборонній сферах

Президент України Петро Порошенко обговорив з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом питання розширення взаємовигідної співпраці в енергетичній, авіаційній та оборонній сферах.

Як повідомила прес-служба глави української держави, зустріч відбулася сьогодні в рамках візиту Порошенка до Туреччини.

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Зазначається, що лідери двох країн обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва та міжнародного порядку денного.

Також Порошенко подякував Ердогану за незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності України та захист прав кримських татар.

Президент України також закликав президента Турецької Республіки сприяти у звільненні українських заручників.

Сторони висловилися за продовження інтенсивного політичного діалогу на найвищому рівні. Зокрема, йшлося про організацію чергової зустрічі у рамках українсько-турецької Стратегічної ради високого рівня, а також реалізацію ініціативи щодо проведення тристороннього саміту у форматі Україна–Туреччина–Азербайджан.

Окремо наголошувалося на важливості завершення переговорного процесу щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

Президенти двох країн обмінялися також думками про шляхи розширення взаємовигідної співпраці в енергетичній, авіаційній та оборонній сферах.