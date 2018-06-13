Заступник голови АП прокоментував розслідування щодо незаконного збагачення: "до мене НАБУ не зверталося"

За словами заступника глави АПУ, «напевно, що НАБУ якось має реагувати» на відповідні заяви.

Заступник глави Адміністрації президента України Олексій Філатов заявляє, що не отримував офіційної інформації від Національного антикорупційного бюро про розслідування фактів його можливого незаконного збагачення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам на прохання підтвердити чи спростувати відповідну інформацію у ЗМІ.

«Я можу тільки підтвердити те, що я знаю з преси. Бо до мене НАБУ не зверталося», - сказав Філатов.

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За його словами, зі ЗМІ він дізнався, що «якийсь хлопчина» звернувся із заявою, «щось там порахував у моїй декларації, але, очевидно, не дуже фахово, бо, напевно, або замолодий, або не має великої юридичної практики, щось там у зв’язку з цим якісь зробив припущення».

Як сказав Філатов, «напевно, що НАБУ якось має реагувати. Але я від НАБУ ніякої інформації офіційним шляхом, ані у вигляді запиту, ані іншим шляхом не отримував».

За повідомленням ЗМІ, НАБУ починаючи з 15 лютого цього року проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення Філатова. У ЗМІ йшлося про те, що нібито Філатов не декларує доходи цивільної дружини-юриста, яка після призначення чоловіка в АПУ отримала ряд вигідних контрактів.