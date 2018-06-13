НАБУ розслідує можливе незаконне збагачення заступника голови АП - ЗМІ

Детективи НАБУ розслідують кримінальне провадження щодо заступника голови АП.

Національне антикорупційне бюро проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення заступника голови Адміністрації президента Олексія Філатова.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на прес-службу НАБУ.

"Починаючи з 15 лютого 2018 року, детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування за фактом можливого незаконного збагачення заступника глави Адміністрації президента України", – зазначають у НАБУ.

Читайте такожНовий аудитор НАБУ Василенко: мені, скоріше, слід висловлювати співчуття, ніж вітання

За даними "Української правди" йдеться про Олексія Філатова.

"Усі матеріали і звернення з цієї теми, що надійшли після 15 лютого долучаються до матеріалів вказаного кримінального провадження з метою їх перевірки в межах досудового розслідування за вказаним фактом, про що заявники повідомляються письмово", – додали в бюро.

Видання нагадує, що раніше розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" показало, що заступник голови Адміністрації президента Олексій Філатов не декларує цивільну дружину-юристку, яка після призначення чоловіка в АП отримала низку вигідних контрактів.

Раніше УНІАН повідомляв, що заступник глави Адміністрації президента Олексій Філатов в розпал кризи отримав рішення про стягнення з депозитного рахунку своєї сестри в Альфа-банку 800 тисяч доларів за рішенням "кишенькового" судді.