Понад 700 людей вважаються зниклими безвісти на Донбасі - РНБО

13:40, 28 листопада 2014
Політика
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Понад 700 військовослужбовців і цивільних осіб вважаються зниклими безвісти в зоні бойових дій на Донбасі.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"У нас на сьогоднішній день безвісти зниклими вважається понад 700 осіб разом із військовослужбовцями. Запевняю, проводяться всі дії, щоб розшукати і повернути наших хлопців. Але ми стикаємось з таким неприємним моментом, як небажання тієї сторони (йдеться про бойовиків - УНІАН) виконувати домовленості", - сказав Лисенко.

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Раніше повідомлялось, що тільки протягом жовтня на території Луганської області зникли 62 людини. Серед них 36 безвісти зникли на тимчасово окупованій території, їхні дані передані до міжнародної спостережної місії ОБСЄ.

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