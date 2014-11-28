Понад 700 людей вважаються зниклими безвісти на Донбасі - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"У нас на сьогоднішній день безвісти зниклими вважається понад 700 осіб разом із військовослужбовцями. Запевняю, проводяться всі дії, щоб розшукати і повернути наших хлопців. Але ми стикаємось з таким неприємним моментом, як небажання тієї сторони (йдеться про бойовиків - УНІАН) виконувати домовленості", - сказав Лисенко.

Читайте такожВ полоні у бойовиків залишаються близько 700 осіб - АП

Раніше повідомлялось, що тільки протягом жовтня на території Луганської області зникли 62 людини. Серед них 36 безвісти зникли на тимчасово окупованій території, їхні дані передані до міжнародної спостережної місії ОБСЄ.