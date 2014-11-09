СБУ: на Донбасі безвісти зникло вже майже 1700 осіб
На Донбасі безвісти зникли вже майже 1695 осіб, але скільки з них знаходиться в полоні у бойовиків невідомо.
Про це повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк, виступаючи на телебаченні, передає радіо "Свобода".
Він повідомив, що в районі села Нікішине були захоплені в полон 5 українських переговірників, і висловив сподівання, що найближчим часом вони будуть звільнені. "Дійсно захоплені як заручники ці люди, військовослужбовці. Ми знаємо, де вони, вже працюємо над тим, щоб їх звільнити. Думаю, найближчим часом це відбудеться", − сказав він.
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Разом з тим на питання, скільки українців наразі перебуває у полоні, Василь Вовк зазначив: "У нас є інформація про те, що безвісти зниклих 1695 осіб. Але скільки з них у полоні − дуже складно говорити".
Також начальник слідчого управління СБУ зазначив, що наразі проведено близько сотні ДНК-експертиз з ідентифікації загиблих.