Порошенко ввів в дію рішення РНБО щодо проведення випробувань озброєння та військової техніки

Контроль за виконанням цього указу покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України Петро Порошенко сьогоднішнім указом №162/2018 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення проведення випробувань озброєння та військової техніки в Україні».

Про це повідомляє прес-служба глави держави. В указі сказано, що контроль за виконанням цього указу покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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Зазначається, що текст самого рішення РНБО призначений для службового користування.

Раніше повідомлялося, що українські протитанкові ракетні комплекси «Скіф» та «Корсар» на нещодавніх стрільбах показали себе не гіршими за американські протитанкові комплекси третього покоління Javelin.