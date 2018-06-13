Омбудсмен вирушила в РФ до українських політв'язнів

Президент переконаний, що Україні вдасться повернути додому усіх політв'язнів.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вирушила в Російську Федерацію для відвідування незаконно ув'язнених російською владою українців.

Про це глава держави повідомив у мікроблозі Twitter.

"На виконання моїх домовленостей, саме в ці хвилини Людмила Денісова вирушає в Росію для відвідання незаконно ув'язнених українців. Попросив передати слова нашої підтримки", - наголосив Порошенко.

"З вами Україна і весь демократичний світ. Спільними зусиллями ми обов’язково повернемо всіх наших додому!", - додав президент.

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Як повідомляв УНІАН, 9 червня під час телефонної розмови Порошенко і Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени України і Росії Людмила Денісова і Тетяна Москалькова відвідають українців і росіян, ув’язнених в обох країнах.

Після цього Москалькова заявила, що відвідає заарештованих і обвинувачених у держзраді в Україні керівника «РІА Новости-Україна» Кирила Вишинського, колишніх військовослужбовців Олександра Баранова та Максима Одинцова, а також активістку громадської організації «Волонтери Перемоги» Олену Одновол.

Вона додала, що це неповний список і поінформувала, що домовилася з Денісовою обмінятися списками людей, яких вони мають намір відвідати, й узгодити графік їхніх відвідувань.

Пізніше у прес-службі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової повідомили, що омбудсмен отримала відповідь від Москалькової щодо її моніторингового візиту до СІЗО у Сімферополі. Зокрема, омбудсмен РФ запевняє, що стан здоров’я та умови утримання українців у сімферопольському СІЗО є задовільними