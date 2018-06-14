Відставка Жебрівського: ЗМІ дізналися про прощальну вечірку голови Донеччини (фото)

Факт того, що захід проводить Жебрівський, підтвердив один з працівників "Акваторії".

Павло Жебрівський 13 червня ввечері влаштував захід з нагоди відходу з посади голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації в заміському клубі «Акваторія» в Лимані.

Про це «Новостям Донбасса» стало відомо з кількох джерел. На місці проведення побачили багато машин і людей.

Читайте такожКабмін схвалив відставку Жебрівського з посади голови Донеччини

Серед присутніх журналісти упізнали охоронця, якого часто бачать на прес-конференціях у Донецькій обладміністрації, а також водіїв голів департаментів ДонОВЦА.

Факт того, що захід проводить Жебрівський, підтвердив один з працівників «Акваторії». Голова ДонОВЦА , який подав у відставку, перебував разом зі своїми гостями в ресторані заміського клубу.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня Жебрівський написав у Facebook, що президент України Петро Порошенко прийняв його заяву про відставку.

За його словами, "в суботу (9 червня) зустрівся з президентом України Петром Порошенком і попросив його про мою відставку. Він мою заяву прийняв, і в середу його має розглянути Кабмін".

Порошенко призначив Жебрівського головою Донецької облдержадміністрації 11 червня 2015 року.