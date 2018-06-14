У Європарламенті закликали світових лідерів утриматися від відвідування ЧС-2018 у Росії

Сьогодні в Європарламенті відбудеться голосування за резолюцію щодо порушень прав людини в Росії, зокрема з огляду на справу Олега Сенцова.

У Європейському парламенті закликають світових лідерів утриматися від відвідування Чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії, який розпочинається сьогодні і триватиме до 15 липня.

Про це йшлося під час дебатів на засіданні Європарламенту у Страсбурзі (Франція), що транслювалися на сайті ЄП.

Депутат Європарламенту Чарльз Теннок (група Європейські консерватори і реформісти) заявив, що українські політв'язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух та інші протестують проти судового переслідування і свавільного позбавлення волі російською владою через висловлювання опозиційних поглядів, зокрема у зв'язку з анексією Криму. "Вони продовжують вимагати звільнення не менш як 70 інших українських політв'язнів та кримських татар, заарештованих Москвою за політичними мотивами", - наголосив Теннок.

"Сьогодні також розпочнеться Чемпіонат світу з футболу 2018 року під егідою ФІФА у Росії. Країна стане глобальним центром уваги впродовж наступного місяця, але моя група сьогодні вимагає негайного та безумовного звільнення Сенцова і його співгромадян-бранців, ув'язнених країною, яка не має законної юрисдикції над ними, за політичними мотивами", - заявив Теннок.

"Я також закликаю європейських політичних лідерів утриматися від відвідування Чемпіонату світу 2018 року і засудити безперервну неповагу Росією багатосторонніх норм, на яких засновується світовий порядок, у Криму, на сході України, в Європейському Союзі або в політичному процесі США", - сказав Теннок.

У свою чергу депутат Європарламенту Ребекка Гармс (група Зелені — Європейський вільний альянс) заявила, що Чемпіонат світу з футболу в Росії "затьмарений" через ситуацію із Сенцовим, який 14 травня розпочав голодування.

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"Меншини, а також опозиційні сили в Росії зазнають переслідувань або тиску в контексті кримінальної відповідальності. Через чотири роки після завершення Олімпійських ігор у Сочі Володимир Путін нічого не здійснив, щоб зробити світ більш мирним місцем, навіть навпаки - він тепер менш мирний", - наголосила Гармс.

Як сказав депутат Європарламенту Петрас Аустрявічус (група Альянс лібералів і демократів за Європу), він очікує, що ті, хто братиме участь у матчах чемпіонату, не стануть "ганебною частиною команди Путіна".

Як відомо, сьогодні в Європарламенті відбудеться голосування за резолюцію щодо порушень прав людини в Росії, зокрема з огляду на справу Сенцова.

Під час дебатів абсолютна більшість євродепутатів висловилися з вимогою негайного звільнення Сенцова.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі заявили, що на відкриття Чемпіонату світу з футболу до Москви 14 червня прибудуть насамперед лідери пострадянських країн та деяких країн Латинської Америки. Бажаним гостем є президент США Дональд Трамп.

Матч відкриття чемпіонату розпочнеться о 18.00 мск сьогодні, 14 червня, на стадіоні "Лужники" у Москві, фінал пройде 15 липня також у "Лужниках".

Матчі пройдуть з 14 червня по 15 липня на 12 стадіонах в 11 містах Росії: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Нижньому Новгороді, Казані, Сочі, Ростові-на-Дону, Саранську, Волгограді, Калінінграді та Єкатеринбурзі.

У турнірі, включаючи збірну Росії, зіграють 32 команди, розділені на 8 груп.