"Не має ніякої легітимності": В'ятрович назвав можливу мету перейменування окупованого Криму

У Криму могли запропонувати перейменувати півострів для того, щоб викреслити з його історії кримських татар, вважає Володимир В'ятрович.

Директор Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович вважає, що в захопленому Росією Криму могли запропонувати перейменувати півострів для того, щоб якимось чином викреслити і прибрати з його історії кримських татар.

Такого роду ініціативи викликають здивування, в Криму є набагато більше інших проблем з перейменуваннями, на які варто звернути увагу, розповів експерт в коментарі "Главреду".

"Зокрема, потрібна заміна російських імперських назв, які з'явилися там, змінивши історичні назви — або кримськотатарські, або грецькі, або інших національних груп", — зазначив співрозмовник.

За його словами, "навіть важко припустити, для чого з'явилася така ініціатива в анексованому Криму, можливо, для того, щоб якимось чином викреслити і прибрати з історії півострова кримських татар".

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"Взагалі, я не уявляю, яким чином може бути здійснено таке перейменування Криму, адже мова йде про перейменування півострова, тобто географічної назви", — додав В'ятрович.

"Навряд чи це буде сприйнято в світі і в Україні. Адже тамтешня влада не має ніякої легітимності для здійснення подібного роду кроків на території Криму, частини української держави", — підкреслив він.

Як повідомлялося, у Росії заговорили про перейменування анексованого Криму. Кримські греки виступили за перейменування анексованого Криму в Тавриду.