Естонські фахівці діляться з українцями досвідом з розвитку електронного урядування

У Києві 15 червня 2018 року розпочала роботу міжнародна конференція «Цифрова Україна. Досвід Естонії», під час якої розробники естонського проекту «Е-Естонія» поділяться з українцями своїм успішним досвідом в побудові доступного для всіх громадян електронного урядування.

«Уряд, як сервіс для громадян. Послуги – електронні та безкоштовні. Відсутність бюрократичної тяганини. Відсутність корупції - комп'ютеру хабар не потрібен. Ось, яким я бачу майбутнє України. Важливо вивчати та втілювати успішний досвід країн, які вже пройшли той шлях, який у нас ще попереду», - заявив лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко, який разом з ще 210 українськими ГО організували проведення конференції «Цифрова Україна. Досвід Естонії».

Як розповідають естонські фахівці, ідея переведення уряду в онлайн-режим з'явилася в Естонії ще у 1997 році. Тепер зареєструвати власну компанію можна за 18 хвилин. Податок на виведення коштів - 20%, поки гроші працюють всередині організації - податки не стягують.

«Зараз в Естонії 35000 електронних громадян, вони заснували 100000 фірм. Найбільше Діджитал бізнесменів з України», - ділиться досвідом один із розробників «Цифрової Естонії»2, міністр державного управління (2016 – 2017 рр.) Міхаіл Корб.

У свою чергу Валентин Наливайченко наголосив, що за останні шість років ринок IT-послуг в Україні зріс майже в три рази. За даними PwC, Україна входить в топ-20 (за даними International Trade Centre - в топ-25) експортерів інформаційних послуг у світі.

«Сьогодні держава має підтримати українських IT фахівців, а завтра саме вони стануть двигуном нашого розвитку у 21 столітті! Не забуваймо, що всесвітньовідому Кремнієву долину не можна уявити без українських програмістів. Без творця PayPal Макса Левчина, співзасновника Whatsapp Яна Кума, «батьків» Viewdle Єгора Анчишкіна і Юрія Фраймана, Стіва Возняка – розробника Apple»,- наголосив лідер руху «Справедливісь».

За його словами зробити Україну цифровою можна за кілька днів, за наявності політичної волі. Його політична сила вже сприяє навчанню айтішніків з усієї України в Естонії. Партію «Справедливість» він теж планує зробити «цифровою» – єдиним веб-сайтом з доступом для усіх охочих.